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ВИДЕО - Осака не знала, попал ли решающий мяч в корт – сначала молилась, а потом неистово запрыгала

Осака не знала, попал ли решающий мяч в корт – сначала молилась, а потом неистово запрыгала
4 621 просмотров | 03:08
Eurosport

7 ч. назадОбновлено 4 ч. назад

Один из самых волнительных моментов в карьере.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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