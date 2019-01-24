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ВИДЕО - Удары Петры Квитовой привели в восторг даже главного редактора Vogue

Удары Квитовой привели в восторг даже главного редактора Vogue
4 090 просмотров | 03:07
Eurosport

7 ч. назадОбновлено 5 ч. назад

Анна Винтур тоже смотрит теннис.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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