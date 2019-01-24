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ВИДЕО - Точнейший удар Каролины Плишковой, который вывел из строя камеру на сетке

Точнейший удар Каролины Плишковой, который вывел из строя камеру на сетке
2 174 просмотров | 00:26
Eurosport

8 ч. назадОбновлено 1 час назад

Но против Осаки это не помогло.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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