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ВИДЕО - После подач Даниэль Коллинс сбоила и пищала система Hawk-Eye, хотя мяч еще не коснулся корта

После подач Коллинс сбоила и пищала система Hawk-Eye, хотя мяч еще не коснулся корта
1 855 просмотров | 02:05
Eurosport

9 ч. назадОбновлено 7 ч. назад

И самые продвинутые технологии дают сбой.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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