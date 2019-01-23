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ВИДЕО - «Теннисисты из России 9 раз побеждали в Мельбурне». Крутые факты об Australian Open

«Теннисисты из России 9 раз побеждали в Мельбурне». Крутые факты об Australian Open
1 801 просмотров | 02:29
Eurosport

9 ч. назад

Узнай много нового.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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