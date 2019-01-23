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ВИДЕО - Пуй выдал 3 лучших удара дня! Здесь же перевод Новака и выход Серены к сетке

Пуй выдал 3 лучших удара дня! Здесь же перевод Новака и выход Серены к сетке
2 031 просмотров | 01:15
Eurosport

10 ч. назад

Француз не просто удивил, а сделал это эффектно.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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