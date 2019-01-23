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ВИДЕО - «Два первых «Шлема» Джокович выиграл именно в Мельбурне». Факты о чемпионах Австралии

«Два первых «Шлема» Джокович выиграл именно в Мельбурне». Факты о чемпионах Австралии
1 087 просмотров | 03:06
Eurosport

11 ч. назад

Роджер Федерер, Новак Джокович и Род Лейвер – главные герои Австралии.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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