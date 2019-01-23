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ВИДЕО - «Виландер – единственный, кто выигрывал турнир на разных покрытиях». Факты о первом мэйджоре сезона

«Виландер – единственный, кто выигрывал турнир на разных покрытиях». Факты о первом мэйджоре сезона
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Eurosport

17 ч. назадОбновлено 15 ч. назад

Трава продержалась 82 года.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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