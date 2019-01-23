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ВИДЕО - 353 минуты финала Джоковича с Надалем и нереальная серия Новака. Все рекорды АО

353 минуты финала Джоковича с Надалем и нереальная серия Новака. Все рекорды АО
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Eurosport

4 ч. назадОбновлено Только что

Федерер с Сереной тоже присутствуют.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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