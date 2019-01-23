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ВИДЕО - «Нет, это не парковка торгового центра в Химках». Экскурсия Eurosport по «Мельбурн-Парку»

«Нет, это не парковка торгового центра в Химках». Экскурсия Eurosport по «Мельбурн-Парку»
 117 просмотров | 03:54
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Изучили даже VIP-ложу.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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