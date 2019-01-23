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ВИДЕО - За 52 минуты Нисикори потрепал Джокович и добила травма

За 52 минуты Нисикори потрепал Джокович и добила травма
2 034 просмотров | 03:04
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 3 ч. назад

Ужасный час японца.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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