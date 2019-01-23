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ВИДЕО - Муж Плишковой заказал машину в специальную больницу, когда Каролина добила Серену

Муж Плишковой заказал машину в специальную больницу, когда Каролина добила Серену
8 315 просмотров | 00:37
Eurosport

6 ч. назадОбновлено 4 ч. назад

В ту минуту не было человека счастливее.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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