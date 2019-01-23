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ВИДЕО - «У меня не было вариантов». Серена выключила в себе звезду и восторгалась победившей Плишковой

«У меня не было вариантов». Серена выключила в себе звезду и восторгалась победившей Плишковой
7 992 просмотров | 01:01
Eurosport

8 ч. назадОбновлено 5 ч. назад

Достойно.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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