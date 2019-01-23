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ВИДЕО - Возможно, лучший женский камбэк на Australian Open

Возможно, лучший женский камбэк на Australian Open
16 019 просмотров | 03:08
Eurosport

9 ч. назадОбновлено 7 ч. назад

Это было «ух», «ах» и «ААА!»

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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