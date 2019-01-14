Теннис > Australian Open

ВИДЕО - «Надаль сражался с Чиличем почти 4 часа, но проиграл правому бедру». Как боги тенниса бились на АО

«Надаль сражался с Чиличем почти 4 часа, но проиграл правому бедру». Как боги тенниса бились на АО
  смотрят | 03:25
Eurosport

7 мин. назад

Легенды мирового тенниса по-разному проявляли себя на австралийском «Шлеме».

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

Репортажи из Мельбурна, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения AusOpen.

Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео