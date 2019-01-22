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ВИДЕО - От Надаля до Надаля. Рафа открыл и закрыл мощный хит-парад ударов девятого дня

От Надаля до Надаля. Рафа открыл и закрыл мощный хит-парад ударов девятого дня
4 266 просмотров | 00:57
Eurosport

8 ч. назад

Но божил не только великий испанец.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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