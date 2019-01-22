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ВИДЕО - Надаль так мастерски расстреливал углы, что Тиафо можно было и не выходить на корт

Надаль так мастерски расстреливал углы, что Тиафо можно было и не выходить на корт
4 126 просмотров | 03:09
Eurosport

8 ч. назад

Рафа все ближе к двойному карьерному «Шлему».

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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