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ВИДЕО - «Бог не может быть побежден простым смертным греком». Макинрой посвятил песню поражению Федерера

«Бог не может быть побежден простым смертным греком». Макинрой посвятил песню поражению Федерера
1 844 просмотров | 02:37
Eurosport Commissioner of tennis

11 ч. назадОбновлено 4 ч. назад

Комиссионер тенниса снова в огне.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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Eurosport Commissioner of tennis


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