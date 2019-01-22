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ВИДЕО - Хайлайт матча Павлюченковой, первая половина которого приносит радость, вторая – боль

Хайлайт матча Павлюченковой, первая половина которого приносит радость, вторая – боль
1 148 просмотров | 02:53
Eurosport

15 ч. назадОбновлено 13 ч. назад

Анастасия проиграла Даниэль Коллинс в четвертьфинале.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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