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ВИДЕО - Укороченные и рейды к сетке, которыми Циципас истерзал соперника на пути в полуфинал Australian Open

Укороченные и рейды к сетке, которыми Циципас истерзал соперника на пути в полуфинал
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Eurosport

14 ч. назад

Стефанос победил Роберто Баутиста-Агута в четвертьфинальной игре.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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