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ВИДЕО - Везунчик Раонич и потрясная Халеп в топ-5 ударов дня на Australian Open

Везунчик Раонич и потрясная Халеп в топ-5 ударов дня на Australian Open
 625 просмотров | 01:38
Eurosport

8 ч. назадОбновлено 6 ч. назад

Идеальные попадания.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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