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ВИДЕО - Победа и допинг-тест на мельдоний. Шарапова и другие чемпионки на австралийском мэйджоре

Победа и допинг-тест на мельдоний. Шарапова и другие чемпионки на австралийском мэйджоре
1 438 просмотров | 02:39
Eurosport

10 ч. назадОбновлено 8 ч. назад

У каждой есть своя история, связанная с Мельбурном.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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