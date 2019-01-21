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ВИДЕО - «Теперь Карен возьмет у Рафы 2 сета». Прогресс Хачанова с Касаткиной и ошибки Шараповой в 2018-м

«Теперь Карен возьмет у Рафы 2 сета». Прогресс Хачанова с Касаткиной и ошибки Шараповой в 2018-м
1 278 просмотров | 03:40
Eurosport

10 ч. назадОбновлено 7 ч. назад

Теперь Карен уже почти топ.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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