Теннис > Australian Open

ВИДЕО - Нисикори и Каррено устроили 5-часовой замес с развязкой, по которой снимут триллер

Нисикори и Каррено устроили 5-часовой замес с развязкой, по которой снимут триллер
4 013 просмотров | 03:00
Eurosport

10 ч. назад

Японец прошел в четвертьфинал и теперь сыграет с Новаком Джоковичем.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

Репортажи из Мельбурна, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения AusOpen.

Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Наши партнеры
Следующие видео