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ВИДЕО - Даниил Медведев потерял контроль над собой под конец матча и несколько раз зло бросил ракетку

Медведев потерял контроль над собой под конец матча и несколько раз зло бросил ракетку
2 521 просмотров | 01:12
Eurosport

11 ч. назад

Новак Джокович вывел теннисиста из России на эмоции.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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