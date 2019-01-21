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ВИДЕО - Медведев на равных сражался с Джоковичем, но легендарный серб прогрыз путь в четвертьфинал

Медведев на равных сражался с Джоковичем, но легендарный серб прогрыз путь в четвертьфинал
2 953 просмотров | 03:06
Eurosport

13 ч. назадОбновлено 11 ч. назад

Матч, который можно подавать на десерт.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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