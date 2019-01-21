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ВИДЕО - Адская истерика Каррено-Бусты: он проиграл 5-часовую битву из-за ошибки судьи

Адская истерика Каррено-Бусты: он проиграл 5-часовую битву из-за ошибки судьи
18 609 просмотров | 03:05
Eurosport

13 ч. назад

Очень грустное поражение 27-летнего испанца от Кэя Нисикори.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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