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ВИДЕО - Серена по привычке вышла на корт, когда объявили первую ракетку мира

Серена по привычке вышла на корт, когда объявили первую ракетку мира
3 999 просмотров | 00:09
Eurosport

16 ч. назадОбновлено 14 ч. назад

Серена, успокойся, ты больше не первая.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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