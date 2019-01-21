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ВИДЕО - Мощные кроссы и переводы Серены, которой пришлось с боем проходить Халеп

Мощные кроссы и переводы Серены, которой пришлось с боем проходить Халеп
4 809 просмотров | 03:05
Eurosport

14 ч. назад

Уильямс не без приключений прошла первую ракетку на пути в четвертьфинал – 1:6, 6:4, 6:4.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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