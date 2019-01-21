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ВИДЕО - Красивый победный танец Свитолиной после выхода в четвертьфинал Australian Open

Красивый победный танец Свитолиной после выхода в четвертьфинал
5 971 просмотров | 00:08
Eurosport

16 ч. назад

Элина отметила победу над Мэдисон Киз.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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