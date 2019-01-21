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ВИДЕО - Зверев чем-то обидел госпожу Фортуну: в четвертом круге везло только Раоничу

Зверев чем-то обидел госпожу Фортуну: в четвертом круге везло только Раоничу
2 026 просмотров | 02:59
Eurosport

18 ч. назад

Канадец не отдал молодому немцу ни одного сета.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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