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ВИДЕО - Элина Свитолина провалила второй сет, но в первом и третьем сыграла в режиме богини

Свитолина провалила второй сет, но в первом и третьем сыграла в режиме богини
2 915 просмотров | 02:40
Eurosport

18 ч. назад

Украинка победила Мэдисон Киз и вышла в четвертьфинал.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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