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ВИДЕО - Идеальный Федерер, коварный Чилич и еще 3 лучших удара дня на Australian Open

Идеальный Федерер, коварный Чилич и еще 3 лучших удара дня на Australian Open
1 208 просмотров | 01:00
Eurosport

9 ч. назадОбновлено 7 ч. назад

Досталось и Марии Шараповой.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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