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ВИДЕО - Анастасия Павлюченкова отправила Слоан Стивенс домой, а себя вернула в 2017-й

Павлюченкова отправила Стивенс домой, а себя вернула в 2017-й
3 718 просмотров | 03:07
Eurosport

12 ч. назадОбновлено 10 ч. назад

3 минуты огня.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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