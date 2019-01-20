Теннис > Australian Open

ВИДЕО - «Австралийские завтраки: тостик, авокадо, яйцо-пашот». Теннисисты – о любимом в Австралии

«Австралийские завтраки: тостик, авокадо, яйцо-пашот». Теннисисты – о любимом в Австралии
 948 просмотров | 01:52
Eurosport

13 ч. назадОбновлено 11 ч. назад

Вещи, которые сделают этот месяц слаще.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

Репортажи из Мельбурна, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения AusOpen.

Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Наши партнеры
Следующие видео