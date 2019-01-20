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ВИДЕО - «Хороший пример – мой матч с Федерером». Кирьос всего за 60 секунд научит тебя делать твинер

«Хороший пример – мой матч с Федерером». Кирьос всего за 60 секунд научит тебя делать твинер
1 230 просмотров | 01:10
Eurosport

13 ч. назадОбновлено 5 ч. назад

До статуса бога тенниса – минута.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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