Теннис > Australian Open

Фанатам Федерера не рекомендуется кликать сюда: тут видео избиения Циципасом их любимца

Фанатам Федерера не рекомендуется кликать сюда: тут видео избиения Циципасом их любимца
6 200 просмотров | 15:17
Eurosport

15 ч. назадОбновлено 13 ч. назад

Стефанос прошел легенду и сразится за полуфинал с Баутистой.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

Репортажи из Мельбурна, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения AusOpen.

Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Наши партнеры
Следующие видео