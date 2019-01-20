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ВИДЕО - «Самый неудобный для меня стиль игры соперницы? Серена». Павлюченкова ответила на вопросы из «ВК»

«Самый неудобный для меня стиль игры соперницы? Серена». Павлюченкова ответила на вопросы из «ВК»
1 272 просмотров | 02:08
Eurosport

15 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Манера Уильямс-младшей вообще мало кому подходит.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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