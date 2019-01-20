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ВИДЕО - «Это был глупый вопрос». Журналист выбесил Шарапову после поражения от Барти

«Это был глупый вопрос». Журналист выбесил Шарапову после поражения от Барти
3 709 просмотров | 00:30
Eurosport

13 ч. назад

С Марией Юрьевной шутки плохи.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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