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ВИДЕО - Рафаэль Надаль силой мысли поломал часы для отсчета времени на подачу и выбесил Томаша Бердыха

Надаль силой мысли поломал часы для отсчета времени на подачу и выбесил Бердыха
3 445 просмотров | 00:48
Eurosport

16 ч. назадОбновлено 14 ч. назад

Небольшой трешток.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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