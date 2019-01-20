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ВИДЕО - Кербер выиграла всего 26 очков из 81 и с позором покинула АО после матча с Коллинс

Кербер выиграла всего 26 очков из 81 и с позором покинула АО после матча с Коллинс
2 420 просмотров | 02:48
Eurosport

15 ч. назад

Американка в 25 лет впервые пробилась в четвертьфинал «Шлема».

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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