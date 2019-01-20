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ВИДЕО - «Карен Хачанов с бородой – четвертый Хемсворт». Дарья Касаткина угадывает факты об актерской семейке

«Хачанов с бородой – четвертый Хемсворт». Касаткина угадывает факты об актерской семейке
1 243 просмотров | 01:15
Eurosport

17 ч. назадОбновлено 15 ч. назад

Первая ракетка России знает о ребятах все и даже больше.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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