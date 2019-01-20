Теннис > Australian Open

ВИДЕО - «Это странно!» Свитолина сыграла в «Кто сказал?» и не поверила, что Джокович хочет стать невидимкой

«Это странно!» Свитолина сыграла в «Кто сказал?» и не поверила, что Джокович хочет стать невидимкой
2 879 просмотров | 01:44
Eurosport

19 ч. назадОбновлено 17 ч. назад

И проникать в женские раздевалки.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

Репортажи из Мельбурна, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения AusOpen.

Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Наши партнеры
Следующие видео