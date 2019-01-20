«Это надо было Википедию открывать сейчас». Медведев провалил тест на знание Австралии

ВИДЕО - «Это надо было Википедию открывать сейчас». Даниил Медведев провалил тест на знание Австралии
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Идеальный Федерер, коварный Чилич и еще 3 лучших удара дня на Australian Open1 223 просмотров • 9 ч. назад
Павлюченкова отправила Стивенс домой, а себя вернула в 2017-й3 735 просмотров • 12 ч. назад
«Австралийские завтраки: тостик, авокадо, яйцо-пашот». Теннисисты – о любимом в Австралии951 просмотров • 13 ч. назад
«Хороший пример – мой матч с Федерером». Кирьос всего за 60 секунд научит тебя делать твинер1 234 просмотров • 7 ч. назад
Фанатам Федерера не рекомендуется кликать сюда: тут видео избиения Циципасом их любимца6 213 просмотров • 15 ч. назад
«Самый неудобный для меня стиль игры соперницы? Серена». Павлюченкова ответила на вопросы из «ВК»1 278 просмотров • 4 ч. назад
Надаль силой мысли поломал часы для отсчета времени на подачу и выбесил Бердыха3 445 просмотров • 16 ч. назад
Кербер выиграла всего 26 очков из 81 и с позором покинула АО после матча с Коллинс2 420 просмотров • 17 ч. назад
«Хачанов с бородой – четвертый Хемсворт». Касаткина угадывает факты об актерской семейке1 243 просмотров • 17 ч. назад
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
Идеальный Федерер, коварный Чилич и еще 3 лучших удара дня на Australian Open
Павлюченкова отправила Стивенс домой, а себя вернула в 2017-й
«Австралийские завтраки: тостик, авокадо, яйцо-пашот». Теннисисты – о любимом в Австралии
«Хороший пример – мой матч с Федерером». Кирьос всего за 60 секунд научит тебя делать твинер
Масс-старт в Рупольдинге, который русским дамам лучше поскорее забыть
Огнеопасный финиш масс-старта, в котором Эберхард и Фийон-Майе оказались статистами Йоханнеса
Фанатам Федерера не рекомендуется кликать сюда: тут видео избиения Циципасом их любимца
«Самый неудобный для меня стиль игры соперницы? Серена». Павлюченкова ответила на вопросы из «ВК»
Надаль силой мысли поломал часы для отсчета времени на подачу и выбесил Бердыха
Кербер выиграла всего 26 очков из 81 и с позором покинула АО после матча с Коллинс
«Хачанов с бородой – четвертый Хемсворт». Касаткина угадывает факты об актерской семейке
«Это странно!» Свитолина сыграла в «Кто сказал?» и не поверила, что Джокович хочет стать невидимкой
«Это был глупый вопрос». Журналист выбесил Шарапову после поражения от Барти
Надаль настолько бесцеремонно выгнал с АО Бердыха, что у Джоковича и Федерера затряслись коленки
Шарапова провела один сильный сет против Барти, а потом спешно поехала собирать чемоданы
Трамп смял на пути в финал Уилсона, Селби и Робертсона. Мистер О'Салливан, ты следующий
Отличный удар Трампа явно взбодрил Робертсона
Укороченный Халеп и крутая битва Нисикори с Соузой – топ-5 лучших моментов дня
«Скорпион дерется на льду и идет к финишу?» Медведев не узнал Mortal Kombat