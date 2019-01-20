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ВИДЕО - «Это надо было Википедию открывать сейчас». Даниил Медведев провалил тест на знание Австралии

«Это надо было Википедию открывать сейчас». Медведев провалил тест на знание Австралии
1 092 просмотров | 01:24
Eurosport

19 ч. назадОбновлено 17 ч. назад

Но все это меркнет на фоне выхода во вторую неделю Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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