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ВИДЕО - Надаль настолько бесцеремонно выгнал с АО Бердыха, что у Джоковича и Федерера затряслись коленки

Надаль настолько бесцеремонно выгнал с АО Бердыха, что у Джоковича и Федерера затряслись коленки
3 357 просмотров | 02:55
Eurosport

21 ч. назадОбновлено 19 ч. назад

Испанец набрал чудовищно крутую форму.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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