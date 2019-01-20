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ВИДЕО - Шарапова провела один сильный сет против Барти, а потом спешно поехала собирать чемоданы

Шарапова провела один сильный сет против Барти, а потом спешно поехала собирать чемоданы
4 131 просмотров | 03:00
Eurosport

21 ч. назадОбновлено 19 ч. назад

Мария была близка к четвертьфиналу, но Эшли оказалась сильнее.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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