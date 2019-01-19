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ВИДЕО - Укороченный Халеп и крутая битва Нисикори с Соузой – топ-5 лучших моментов дня

Укороченный Халеп и крутая битва Нисикори с Соузой – топ-5 лучших моментов дня
2 251 просмотров | 01:03
Eurosport

19/01/2019 в 20:17Обновлено 19/01/2019 в 23:21

Красиво и стильно.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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