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ВИДЕО - «Знал, что коалы много спят». Остальные знания Медведева о фауне Австралии не очень

«Знал, что коалы много спят». Остальные знания Медведева о фауне Австралии не очень
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Eurosport

19/01/2019 в 16:35Обновлено 19/01/2019 в 19:35

Даниил не силен в животных континента.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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