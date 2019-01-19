Теннис > Australian Open

ВИДЕО - «Главное качество – мощь, зачем тогда быть супергероем?» Хачанов стал Бэтменом

«Главное качество – мощь, зачем тогда быть супергероем?» Хачанов стал Бэтменом
 728 просмотров | 01:15
Eurosport

19/01/2019 в 16:28Обновлено 19/01/2019 в 18:52

Опрос показал сущность Карена.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

Репортажи из Мельбурна, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения AusOpen.

Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Наши партнеры
Следующие видео