Теннис > Australian Open

ВИДЕО - Алекс Болт встал на пути Александра Зверева в четвертый круг, но немца было не испугать

Болт встал на пути Зверева в четвертый круг, но немца было не испугать
2 463 просмотров | 03:05
Eurosport

19/01/2019 в 14:19Обновлено 19/01/2019 в 16:19

Австралиец выбыл из турнира, но показал выдающийся результат.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

Репортажи из Мельбурна, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения AusOpen.

Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Наши партнеры
Следующие видео